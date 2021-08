Evenepoel gaat eerst uit de bocht maar soleert vervolgens indrukwekkend naar dubbelslag, Van der Sande tweede

Remco Evenepoel heeft nog eens indruk gemaakt met zijn klimcapaciteiten. De dubbelslag is een feit: Evenepoel knalde naar ritwinst en naar de leiding in het klassement. Eerst ging hij wel uit de bocht in een afdaling, maar bergop was niemand tegen hem opgewassen.

Met iets meer dan dertig kilometer te gaan ontplofte de koninginnenrit in de Ronde van Denemarken. Kragh Andersen ging voluit in de afdaling en sloeg al een paar meter ten opzichte van Remco Evenepoel. Die werd door de Deen onder druk gezet en ging in een bocht rechtdoor. Die stuurvaardigheid blijft toch een werkpunt. Gelukkig was het zonder erg.

KLOOF OP TRIO NIET TE GROOT

Evenepoel zat dus snel weer op de fiets en zijn ploegmaats hielden de kloof met de kopgroep haalbaar. Mads Pedersen en Mike Teunissen hadden immers van de gelegenheid gebruik gemaakt om tot bij Kragh Andersen te rijden. Deze drie toch wel mooie namen gingen met mekaar door, maar er stonden nog een paar pittige beklimmingen op het menu.

Dat is het terrein waarop een goede Evenepoel zich wel kiplekker voelt. Evenepoel ontbond zijn duivels bergop en er was niemand die hem kon volgen. Evenepoel ging op en over de leiders en soleerde naar winst in de derde etappe in Denemarken.

RENNERS GEDUBBELD

Met liefst anderhalve minuut voorsprong op de eerste achtervolgers bereikte Evenepoel de finish: ruimschoots voldoende om ook de leiderstrui te veroveren. Het leverde straffe beelden op: op de lokale omloop werd een pak renners zelfs door Evenepoel gedubbeld. Van der Sande werd knap tweede en neemt ook die positie in in het klassement.