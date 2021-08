VOORBESCHOUWING: Kunnen Vanhoucke en Vansevenant zich mengen in het jongerenklassement?

Vanhoucke deed het al vaker: een rol van betekenis spelen in een jongerenklassement. Vansevenant begint aan zijn eerste grote ronde, bij hem komt het er vooral op aan om ervaring op te doen. Maar deze twee klimtalenten hebben het allebei in zich om bij de betere jongeren te horen in de Vuelta.

Een jongerenklassement, dat betekent afgaan op het algemeen klassement. En er zijn een aantal nog altijd jonge ronderenners die wat dat betreft op het hoogste mogen mikken. Egan Bernal bijvoorbeeld, winnaar van de Giro. Kan hij dit jaar ook in een tweede grote ronde nog schitteren? Eén van zijn grote uitdagers onder de jongeren is Aleksandr Vlasov.

De X-factor in de Vuelta is Tom Pidcock. Moeilijk te voorspellen wat wel al juist mogen verwachten van de Brit, maar rekening houdende met hoe zijn carrière tot dusver verlopen is, kunnen we maar beter rekenen op een hele sterke Pidcock. Was na zijn overstap naar de weg meteen top in het klassieke werk en heeft het potentieel om dat ook in het rondewerk meteen uitstekend voor de dag te komen.

© photonews

Lukt hem dat, dan is hij meteen ook een ferme kanshebber voor de jongerentrui. Vanuit Belgisch oogpunt is het dus uitkijken wat Vanhoucke en Vansevenant doen. Vanhoucke reed dit jaar al top tien in het jongerenklassement in de UAE Tour en Parijs-Nice. Vansevenant was bij de beste vijf jongeren in de Ronde van de Provence, Coppi e Bartali en Ronde van het Baskenland.

Dat zijn geen grote ronden, maar het zijn ook geen wedstrijden die niets zeggen. Een dichte ereplaats in dit nevenklassement zou al mooi zijn. Want ten slotte zijn er ook nog renners als Martínez en Sivakov (meesterknechten bij Ineos) en Padun (ontploft hij zoals in de Dauphiné?) die een goed klassement kunnen rijden.

ONZE STERREN VOOR HET JONGERENKLASSEMENT IN DE VUELTA:

**** Egan Bernal - Aleksandr Vlasov

*** Daniel Felipe Martínez - Tom Pidcock - Pavel Sivakov

** Mark Padun

* Thymen Arensman - Lucas Hamilton - Gino Mäder - Harm Vanhoucke - Mauri Vansevenant