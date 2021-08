Ilan Van Wilder wil nog altijd weg bij DSM: "Het is me ontnomen, ik kan niet verwoorden hoe ontgoocheld ik ben"

De moeilijke periode waar Ilan Van Wilder doorgaat, laat zijn sporen na. Enorme ontgoocheling maakt zich meester over onze 21-jarige landgenoot nu de Vuelta voor de deur staat en hij daar niet aan zal kunnen deelnemen. Dat ging zijn eerste grote ronde worden.

Van Wilder is echter de zoveelste in de rij die het moeilijk heeft om te aarden bij DSM en wil graag zijn contract in onderling overleg verbreken. Bij DSM lijken ze niet meteen zinnens om hem te laten gaan. Van Wilder ligt nog onder contract tot eind 2022.

Door deze hele kwestie moet Van Wilder ook de Vuelta missen, terwijl die oorspronkelijk wel op zijn programma stond. "Morgen zou mijn debuut worden in een grote ronde. Het is me ontnomen. Ik kan niet verwoorden hoe ontgoocheld ik ben, hoe down ik me al weken voel", beschrijft Van Wilder zijn teleurstelling op sociale media.

PLEZIER OP DE FIETS TERUGVINDEN

"Eén ding is zeker: ik zal proberen mijn plezier en motivatie op de fiets terug te vinden. Hopelijk kan ik dat volgend jaar doen in een nieuwe omgeving", laat Van Wilder duidelijk merken dat hij nog altijd aanstuurt op een vertrek bij DSM. Zijn strijdvaardigheid is het jonge talent nog niet verloren. "Ik kom terug."