Intermarché-WG heeft drie speerpunten in Vuelta met onder meer nummer 14 uit de Tour: "Ambieer goed klassement"

Intermarché-Wanty-Gobert trekt naar de Vuelta met drie speerpunten. Eén van hen deed het in de Tour al best goed: Louis Meintjes. Rein Taaramäe zijn de andere twee renners die wel met enige verwachtingen aan de start staan in Spanje.

Louis Meintjes werd veertiende in de voorbije Tour. "Sinds de Tour heb ik thuis in Andorra kunnen herbronnen. Ik heb goede benen op de fiets, al is het gevoel altijd wat bijzonder na de Ronde van Frankrijk. Ik wil vanaf de eerste dagen vooraan meespelen, want ik ambieer een goed eindklassement. Op papier ligt deze Vuelta me beter dan de Tour met meer aankomsten bergop, minder tijdritkilometers en betere weersomstandigheden."

HERHALEN WAT TIEN JAAR GELEDEN KON

Zijn ploegmaats mikken vooral op ritzeges. Dat is ook het opzet van de ervaren Taaramäe. "Ik heb uitstekende herinneringen aan de Ronde van Spanje. In 2011 kon ik een ritzege boeken en dit jaar zal mijn doel hetzelfde zijn: ik wil een etappe winnen, niks meer, niks minder. Met vijf 2e plaatsen zal ik niet tevreden kunnen zijn. Mijn voorbereiding was uitstekend."

De Noor Odd Eiking staat voor zijn derde Vuelta. "Mijn gevoel wordt sinds enkele weken steeds beter en beter. Ik ben vol vertrouwen en in vorm. Ik ben ervan overtuigd dat we collectief in staat zijn om mee te doen voor ritzeges. Voor mij persoonlijk liggen er enkele ritten die me goed liggen te wachten, omdat ze eindigen op korte en explosieve klimmen. Dat zijn hellingen die me beter liggen dan de lange cols in de Giro of in de Tour."