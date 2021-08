Quinten Hermans zat donderdag in de kopgroep van de Ronde van Polen: "Met vijf renners maakten we niet veel kans om de finish te halen"

Quinten Hermans gaf een reactie bij zijn ploeg Intermarché-Wanty-Gobert. "De start was snel en geen enkele ploeg nam meteen de leiding. Ik bleef dus attent vooraan, in de hoop bij een interessante kopgroep te kunnen aansluiten. Maar uiteindelijk maakte ik deel uit van een kopgroep van vijf en dacht ik dat we niet veel kans maakten om de finish te halen", legde Hermans uit.

"Daarom besloot ik te wachten op het peloton na de tussensprint. Door die sprint te winnen, wisten we dat Taco de trui behield en die drie seconden waren een bonus. Ik heb ooit de Ronde van Wallonië verloren op één seconde", aldus Hermans, die door het winnen van de tussensprint nu op de twaalfde plaats is terug te vinden in het algemeen klassement.

