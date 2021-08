Scandinaviërs blijven Nederlands duo voor in proloog Ronde van de Toekomst

In Frankrijk is de Ronde van de Toekomst van start gegaan met een proloog van 5 kilometer. Daarin kroonde de Noor Soren Waerenskjold zich tot winnaar.

In Frankrijk wordt er de komende tien dagen op zoek gegaan naar de beste jonge renner van het moment, iemand om na onder meer Pogacar, Bernal en Quintana op de erelijst te pronken van de Ronde van de Toekomst.

De jongemannen kregen vrijdag nog een beetje respijt want op de eerste dag moesten ze slechts 5 kilometer afleggen. In die 5 kilometer snelde de Noor Soren Waerenskjold naar de beste tijd in een gemiddelde van 51,136 km/u. De Deen Price-Petersen strandde op een seconde. Nederland moest met Mick Van Dijke en Daan Hoole tevreden zijn met plaatsen 3 en 4.

De eerste Belg in de daguitslag was Arnaud De Lie, hij werd 20e oo 18 seconden van de winnaar van de dag. Stan Van Tricht moest 23 seconden toegeven, Henri Vandenabeele reeds 38 seconden.