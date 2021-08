Tom Pidcock is na zijn gouden medaille op de Olympische Spelen in de Vuelta te zien: "Wil mijn kopmannen zo veel mogelijk bijstaan"

Het gaat hard voor Tom Pidcock. De jonge renner van Team INEOS Grenadiers won nog niet zo lang geleden de gouden medaille op de Olympische Spelen in het mountainbike en komend weekend start hij in de Vuelta.

Pidcock verwacht echter dat hij er in de eerste week nog wat door zal moeten komen. "Ik verwacht niet dat zeer goed zal zijn in de eerste week, want de Spelen zitten er nog maar net op", legde Pidcock uit op de persconferentie voor de Vuelta en staat te lezen bij Sporza.

"Ik ga het dag per dag bekijken en ik wil mijn kopmannen zo veel mogelijk kunnen bijstaan. Ik zal het team zo goed mogelijk proberen te ondersteunen", legde de Olympische kampioen van Team INEOS Grenadiers uit.