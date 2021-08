Tweede ritzege voor Joao Almeida in de Ronde van Polen: "Het team heeft enorm hard gewerkt"

Na de rit gaf Joao Almeida een reactie op de website van Deceuninck-Quick-Step. "Het was een zware etappe, met veel op-en-neer wegen, maar het team heeft me veel geholpen en ik wil ze bedanken voor hun enorme hoeveelheid werk", legde de Portugees uit.

"Op de laatste klim deden Rémi en Mikkel een goede zet, waardoor de anderen werden gedwongen om hard te achtervolgen en het gat te dichten. Dat hielp mij enorm, want ik kon rustig blijven in de groep voor ik mijn versnelling inzette vanuit de slipstream van Mohoric en hem passeerde", aldus Almeida.

De Ronde van Polen zit er echter nog niet op. "Vrijdag wacht ons opnieuw een zware etappe, met een veeleisend slotcircuit, maar we zullen ons best doen en dezelfde teamgeest en motivatie tonen", vertelde Almeida.

Two stage wins in the space of forty-eight hours at the #TDP2021 for @JooAlmeida98, who remains in the yellow jersey: https://t.co/OxbHTNWeZV

