VOORBESCHOUWING: Primoz Roglic topfavoriet voor eindwinst in Vuelta, INEOS Grenadiers kan verschillende kaarten uitspelen

Zaterdag begint in Spanje de Vuelta. Er zakken heel wat sterke renners af naar de Spaanse grote ronde en dus verwachten we een mooie strijd voor het algemeen klassement. De topfavorieten lijken Primoz Roglic en het blok van INEOS Grenadiers te worden.

De absolute topfavoriet is Primoz Roglic. De Sloveense renner van Jumbo-Visma moest opgeven in de Tour de France na een val en is dus gebrand op een sterke prestatie in de Vuelta. In de Olympische tijdrit, die hij won, liet hij zien dat hij over een uitstekende vorm beschikt.

De grote uitdaging voor Roglic zal van INEOS Grenadiers komen. Daar lijkt Egan Bernal te kopman te zullen zijn en de Colombiaan wil zijn grote droom waarmaken door de drie grote rondes te winnen in zijn carrière. Toch heeft de wielerploeg met Yates en Olympisch kampioen Carapaz nog twee andere renners die voor het klassement kunnen gaan.

En wat met de rest? Er zal ongetwijfeld ook naar Mikel Landa gekeken worden. De Spanjaard van Bahrain Victorious won de Ronde van Burgos en maakte daar een sterke indruk in de bergen. Zelf heeft Landa ook de ambitie om de Vuelta te winnen.

En dan zijn er nog enkele outsiders die we in de gaten moeten houden. Zo is Hugh Carthy (foto hieronder), de derde van vorig jaar in de Vuelta, van de partij. Ook Enric Mas, die altijd een goede indruk maakt in de Vuelta, en Vlasov zullen zich willen tonen.

En dan is er tenslotte nog Giulio Ciccone. De Italiaanse renner van Trek-Segafredo start voor het eerst als kopman in een grote ronde. In de Giro maakte Ciccone al een goede indruk en stond hij uitstekend in het klassement, maar een valpartij strooide roet in het eten. Kan Ciccone nu wel bewijzen dat hij een klassementsrenner kan zijn?

ONZE STERREN VOOR HET ALGEMEEN KLASSEMENT IN DE VUELTA:

**** Primoz Roglic

*** Egan Bernal, Richard Carapaz

** Hugh Carthy, Mikel Landa, Aleksandr Vlasov

* Giulio Ciccone, Adam Yates, Enric Mas