📷 Schitterend eerbetoon in Ronde van Polen voor Bjorg Lambrecht

In 2019 werd de Ronde van Polen ontsierd door het overlijden van Bjorg Lambrecht van Lotto Soudal.

Hij kwam in de derde rit zwaar ten val en kreeg een hartstilstand. Op de operatietafel overleed de renner.

Een Poolse wielerfan liet vandaag zien dat ze hem in Polen nog altijd niet vergeten zijn. Een mooi gebaar!

The memory of Bjorg Lambrecht. He’s still in the hearts of Polish fans.

W sercach Polskich kibiców wciÄ Å¼ jest pamięć o Bjorgu Lambrechtcie.#TDP2021 #UCIWT #143 #ForBjorg pic.twitter.com/9X0OCCAP6o