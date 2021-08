De Cauwer wikt en weegt de kanshebbers op eindzege Vuelta: "Roglic het best voorbereid, Bernal een betere klimmer"

Wie beter dan José De Cauwer om vooruit te blikken op de Vuelta. Roglic, Bernal, Carapaz,...: wie ziet De Cauwer als kandidaat-winnaar. De voormalige bondscoach dicht Roglic de beste kansen toe, al staat het vooraf zeker niet vast wie deze Vuelta gaat winnen.

Wie zijn de uitdagers van titelverdediger Roglic? "Naast Bernal heb je nog de mannen van Movistar met onder meer Enric Mas en Miguel Angel Lopez. Er zal alvast iets tactischer gekoerst moeten worden", voorspelt De Cauwer bij Sporza. "Op papier is Roglic misschien wel de beste, al is het nog altijd afwachten hoe goed Bernal is."

Als De Cauwer één naam moet tippen voor de eindzege, is het Roglic. "In principe is Roglic het beste voorbereid. Bernal heeft de Giro al in de benen en kreeg ook nog eens corona." Waar liggen dan de kansen van een Bernal? "Bernal is een betere klimmer dan Roglic. Tot 2 jaar geleden werd hij als een supertalent beschouwd. Vorig jaar is er door rugproblemen en privé-zaken een misvatting ontstaan. Dat Bernal een talent is, hebben we al gezien."

Of de Colombiaan Roglic aan kan, is koffiedik kijken. "De Giro die hij dit jaar won, wordt wel niet als de echte grote Giro beschouwd, maar je moet hem natuurlijk nog altijd winnen. Nu zullen we kunnen zien of hij helemaal terug is."

Ook is er het groterondedebuut van Pidcock om naar uit te kijken, maar de Brit tempert de verwachtingen. "Pidcock komt niet naar de Vuelta voor het klassement. Na zijn seizoen en vooral wat hij nog wil doen is dat, denk ik, ook een goed idee."