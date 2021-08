Nederlandse ritzege in koninginnenrit van Ladies Tour of Norway

Annemiek Van Vleuten heeft in de Ladies Tour of Norway al haar concurrentes op een hoopje gereden in de derde rit.

Twee keer liet het peloton zich verrassen op vluchters, maar vandaag werd de koers op een heel andere manier geschreven. Het duurde dit keer vrij lang voor er een kopgroep gevormd werd. Met de laatste stevige klim indachtig werd bewust wat met de rem op gereden. Op 15 kilometer van het einde werd de kopgroep gegrepen. Het duurde lang vooraleer de koers openbrak op de slotkim. Van Vleuten versnelde op drie kilometer van het einde en niemand kon haar nog volgen.