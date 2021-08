🎥 Renners van Lotto Soudal praten u bij over Vuelta in 'shower talks': "Geen zorgen, we tonen niet te veel"

'Shower talks", dat is de term die ze bij Lotto Soudal gebruiken op de sociale media. "In de Vuelta van dit jaar, delen onze jongens hun meningen over het rijden van een grote ronde vanuit de ploegbus." Vanuit de douche van die bus meer bepaald.

Ze zien er bij Lotto Soudal ook zelf de humor wel van in. "Geen zorgen, we tonen niet te veel", staat op het Twitteraccount van de ploeg te lezen. De eerste renners die zich aan deze 'shower talks' mochten wagen, waren Maxim Van Gils en Frederik Frison."

🚿 Vuelta21?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LaVuelta21 shower talks🚿



In this year's @lavuelta, our guys are sharing their thoughts of racing a Grand Tour from the very inside of our team bus (but don't worry, we're not showing too much 🤣)



Yesterday, @Maximvangils and @FrisonFrederik talked about the prologue. pic.twitter.com/WYPphCyZNy