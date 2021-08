Deceuninck-Quick.Step heeft al een leider in een nevenklassement in Vuelta: "Ongelooflijk, zeker na lastige maanden"

Jumbo-Visma ging met de meeste truien aan de haal, maar ook Deceuninck-Quick.Step heeft een leider in een nevenklassement in de Vuelta na dag 1. Dat is Andrea Bagioli, die de beste jongere was in de openingstijdrit. Na zijn zege in de Drôme Classic opnieuw een groots moment voor de Italiaan.

De 22-jarige Bagioli ontdekt zich als tijdrijder. Niemand uit zijn leeftijdscategorie deed beter dan zijn zevende plaats. "Het is een ongelooflijke start voor mij. Dit was nog maar mijn tweede tijdrit als prof. Ik had vrijdag een verkenning gedaan en ik voelde me goed, dus ik gaf alles." Het geeft des te meer voldoening, wetende dat Bagioli een moeilijke periode achter de rug heeft. "Om de Vuelta te beginnen met een toptiennotering en de witte trui, is ongelooflijk. Zeker na een aantal lastige maanden, tot voor kort zonder wedstrijden, als gevolg van een val in de Trofeo Laigueglia." TRUI VERDEDIGEN Bagioli zou zeker wel een tijdje helemaal bovenaan dat jongerenklassement willen blijven staan. "Het voelt geweldig om de witte trui rond mijn schouders te hebben. Ook al zal het moeilijk zijn, ik ga 'm zo lang mogelijk proberen te houden."