Zwitser de sterkste in het EK Mountainbike bij de mannen

Ook bij de mannen werd vandaag het EK Mountainbike afgewerkt. Daarin was de zege opnieuw voor een Zwitser, want Lars Forster was de sterkste. Vorig seizoen werd het EK gewonnen door Nino Schurter.

Zwitserland boven op het EK Mountainbike bij de mannen. Lars Forster heeft deze middag namelijk het Europees Kampioenschap op zijn naam kunnen zetten. Met Filippo Colombo eindigde nog een Zwitser op de derde plaats. De tweede plaats was dan weer voor de Deen Sebastian Carstensen.