Fabio Jakobsen niet helemaal tevreden na tweede plaats in de Vuelta: "Ik had de benen niet meer"

Fabio Jakobsen was niet helemaal tevreden na de tweede etappe in de Ronde van Spanje. De Nederlandse renner van Deceuninck-Quick-Step moest namelijk tevreden zijn met de tweede plaats.

Fabio Jakobsen kwam dicht bij de ritzege in de eerste rit in lijn van de Vuelta, maar de renner van Deceuninck-Quick-Step moest slechts één renner voor zich laten in de sprint. Jasper Philipsen was namelijk net iets sneller.

Na de rit was Jakobsen dan ook niet helemaal tevreden. "Ik had de benen niet meer. Ze waren al volgelopen, want ik moest een inspanning doen om nog terug te keren. Ik ging Molano en Démare nog wel voorbij, maar Philipsen was net iets sneller", legde Jakobsen uit en staat te lezen bij Wielerflits.