Mauri Vansevenant klopt op de poort van de top 20 in de Vuelta

Mauri Vansevenant heeft zijn eerste bergrit in een grote ronde gereden. De top 20 in de Vuelta komt in het vizier voor de jonge Belg, dat betekent dat hij het niet onaardig gedaan heeft. Het zou mooi zijn om hem binnenkort bij die eerste 20 te zien staan.

Al zal hij daar zelf wellicht niet te veel aandacht aan schenken. Wat hem wel zeker deugd zal doen: op de Picon Blanco kon de West-Vlaming een behoorlijk lange tijd aanklampen bij de favorieten. Uiteindelijk moest hij er wel af: Vansevenant kwam over de streep als 35ste, op een kleine minuut van de groep der favorieten. Enkele plaatsen voor renners als Vanhoucke, Carapaz, Knox en Guillaume Martin. GEEN SLECHT GEZELSCHAP Dat is alvast geen slecht gezelschap. Het levert Vansevenant ook plaatswinst op in het algemeen klassement: de renner van Deceuninck-Quick.Step gaat 12 plaatsen vooruit. Van plek 33 gaat hij naar positie 21. Net buiten de top 20 dus. Tussen de nummer 20, Rémy Rochas, en Vansevenant, zit welgeteld één seconde verschil. Binnenkort nog wat opschuiven moet mogelijk zijn. Taaramäe is de nieuwe leider, Roglič is op plek 3 nog altijd de best geplaatste klassementsman. Hier een overzicht van de top 10 (+ Vansevenant als beste Belg) na drie dagen Vuelta: 1. Rein Taaramäe

2. Kenny Elissonde 25"

3. Primož Roglič 30"

4. Lilian Calmejane 35"

5. Enric Mas 45"

6. Miguel Ángel López 51"

7. Alejandro Valverde 57"

8. Giulio Ciccone 57"

9. Egan Bernal 57"

10. Mikel Landa 1'08"

21. Mauri Vansevenant 1'52"