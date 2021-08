Renner van Groupama-FDJ mag zegevieren in Franse eendagskoers, 9 Franse renners eindigen in top 10

Zondag werd in Frankrijk de eendagskoers La Polynormande afgewerkt. Daarin was de Fransman Valentin Madouas de sterkste. Hij haalde het voor zijn landgenoten Benoît Cosnefroy en Anthony Perez.

La Polynormande werd dit seizoen een editie voor vluchters, want Madouas, Benoît Cosnefroy en Anthony Perez zaten alledrie in de vlucht van de dag. Ze waren in de finale weggeraakt van de andere vluchters en moesten dus onder elkaar uitvechten wie de zege zou binnenhalen.

Uiteindelijk was Madouas de sterkste in de sprint. Hij haalde het voor Cosnefroy, terwijl Perez tevreden moest zijn met de derde plaats. Voor de rest waren er maar liefst negen Franse renners terug te vinden in de top 10.