Giulio Ciccone voor het eerst klassementsrenner en toont zich op eerste slotklim in Vuelta: "Ik keek er reikhalzend naar uit en het is gelopen zoals ik had verwacht"

Giulio Ciccone heeft een goede indruk gemaakt in de Vuelta. In de rit van maandag stond de eerste slotklim op het programma, maar Ciccone kwam in dezelfde tijd binnen als onder meer Roglic en Bernal.

Giulio Ciccone, voor het eerst aan het werk als klassementsrenner bij Trek-Segafredo, was tevreden over de eerste test. "Als eerste finish bergop ben ik tevreden. Ik keek er reikhalzend naar uit en het is gelopen zoals ik had verwacht", aldus de Italiaanse klimmer. Ciccone staat nu op de achtste plaats in het algemeen klassement, maar hij wil nog niet te ver kijken in deze Ronde van Spanje. "Ik bekijk het van dag tot dag, maar vandaag heb ik een positief vinkje kunnen zetten", legde Ciccone uit.