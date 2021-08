Hilaire van der Schueren in zijn nopjes: "Bij deze is ons seizoen geslaagd"

Met Rein Taaramae pakte Wanty-Gobert gisteren niet alleen de ritzege maar ook de leiderstrui in de Vuelta.

Het maakte de teammanager van Wanty-Gobert zelfs emotioneel. “Na een ritzege in de Giro winnen we nu ook een rit in de Vuelta. En met de leiderstrui als bonus. Als je ziet van waar wij komen, dan is dit gewoon fantastisch. Hiervoor hebben we hard gewerkt”, zei Hilaire van der Schueren aan GVA.

Het tactische plannetje dat Wanty-Gobert voor ogen had klopte helemaal. “Ploegleider Valerio Piva heeft genoeg watertjes doorzwommen om te beseffen dat de vroege vlucht vandaag de goede zou zijn. Jumbo-Visma wilde die trui kwijt, zoveel was duidelijk. Dus was het zaak de juiste man mee te hebben. En dat is Rein. Een taaie diesel, iemand die er op het einde doorkomt.”

Deze zege betekent heel veel voor de wielerploeg. “Ik had grote baas Jean-François Bourlart al vroeg laten weten dat het voor Rein zou zijn. Neen, twijfelen deed ik niet. Ik was recent nog met Rein naar de Ronde van Tsjechië geweest en wist dat hij goed was. Bij deze is onze Vuelta geslaagd. Wat zeg ik, bij deze is ons seizoen geslaagd. Alles wat er nu nog bijkomt, is bonus.”