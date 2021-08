Sprintersduo van Alpecin-Fenix geanalyseerd: "Merlier intrinsiek sneller dan Van Aert, Philipsen met Sagan-manieren"

Nadat Tim Merlier won in de Tour, doet Jasper Philipsen het in de Vuelta. Alpecin-Fenix mag zich in de handen wrijven met twee zo'n rappe mannen in het team. Welk type sprinters zijn het nu juist? Eddy Planckaert en Frank Hoste, twee specialisten ter zake, buigen zich erover.

"Laat Merlier en Van Aert op training tien spurtjes tegen elkaar trekken en Tim wint keer op keer. Superrap, is hij. Intrinsiek sneller dan Wout", komt Eddy Planckaert met een straf standpunt in HLN. "Maar wat Van Aert beter beheerst in harde koersfinales, is dat hij vanuit schijnbaar verloren stellingen toch nog kan toeslaan. Puur op kracht. Tim moet zo goed mogelijk worden 'gebracht'."

Net als Planckaert is Frank Hoste ex-winnaar van de groene trui in de Tour. Volgens Hoste heeft Merlier vooral ruimte nodig. "Krijgt hij die, dan is hij aartsgevaarlijk. Laat hem spurten vanuit een prima uitgangspositie, zonder veel voorafgaand energieverbruik, en hij wint acht keer op de tien."

Planckaert ziet in Philipsen ook wel een type Merlier. "Maar dan met Sagan-manieren. Kwakje hier, duwtje daar. Wringt zich overal tussen, zelfs aar het ogenschijnlijk niet meer kan. Daar heeft hij de ideale gestalte voor: niet te groot, geblokt. Lefgozer, beetje stuntman zelfs, die zich niet laat wegzetten. Uitgerekend Sagan duwde hij in zijn eerste profjaar als snotneus al opzij. Ik zie hem graag bezig. Spurter naar mijn hart."

In de Tour wist Philipsen niet te winnen, maar Hoste was desondanks wel onder de indruk van wat hij daar presteerde. "Klasse, hoe hij daar telkens nog het maximum uitsleurde tegen Cavendish, die perfect werd geloodst door Mørkøv & co. Met zo'n lead-out had hij zelf drie ritten gewonnen."