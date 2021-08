Anders Halland Johannessen haalt het voor zijn broer in de Ronde van de Toekomst, Nederlander blijft aan de leiding

In de Ronde van de Toekomst stond vandaag de zesde etappe op het programma. Daarin was de Noor Anders Halland Johannessen de sterkste. Opvallend: zijn broer, Tobias Halland Johannessen, eindigde op de tweede plaats.

In de zesde etappe van de Tour de l'Avenir reed het peloton van Champagnole naar Septmoncel over een parcours van 111 kilometer. De rit eindigde op een massasprint en daarin was de Noor Anders Halland Johannessen de sterkste.

Anders Halland Johannessen deed zo net iets beter dan zijn broer, want Tobias Halland Johannessen eindigde op de tweede plaats. Thomas Gloag uit Groot-Brittannië eindigde op de derde plaats. Mick van Dijke, die vierde werd, blijft aan de leiding in het klassement.