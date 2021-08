Egan Bernal komt goed uit hectische rit met kans op waaiervorming: "Hoewel ik geen specialist ben, doe ik het graag"

Het waren niet de waaiers die voor breuken zorgde, al speelde de wind wel een rol. Egan Bernal was niet betrokken bij de massale valpartij in de Vuelta en kwam de hectische vijfde rit ook goed door. Uit zijn reactie achteraf bleek dat Bernal veel meer is dan enkel een klassementsrenner.

Vooraf werd er kans op waaiers voorspeld. Met iets meer dan dertig kilometer te gaan was Ineos één van de ploegen die tempo maakten. "We wisten dat er precies op dit punt zijwind zou staan. Daarom hebben we deze positie ingenomen. Toen we daar dan aankwamen, stond de wind eerder half schuin. Zelfs als je de benen had, zou het moeilijk zijn om iets te doen. Daarom had ik gevraagd om het iets rustiger aan te doen."

TEVREDEN OVER PLOEGPRESTATIE

Nadien kwam die valpartij, maar Bernal bleef dus overeind. "In de laatste kilometers was het belangrijk om met meerdere jongens vooraan te zijn om mij naar de eerste posities te brengen. We hebben het goed gedaan", aldus de drager van de witte trui.

Zulke hectische, vlakke ritten met kans op waaiervorming moeten vele klassementsmannen enorme stress bezorgen. Bij Bernal ligt dat anders. "Ik hou er wel van. Het is wel zwaar en je ziet af. Hoewel ik geen specialist ben, doe ik het wel graag. De ene keer zit je vooraan, de andere keer zit je achteraan. Dat is het leuke hieraan."

RESPECT VOOR MEKAAR

Na de valpartij werd er vooraan niet vol doorgereden zodat toch een deel van de renners nog kon terugkeren. Er is niemand die hiervoor verbaal op tafel moest kloppen. "Je moet respect hebben voor de anderen. Ik denk dat iedereen in het peloton dat wel weet. Er is niemand die daar iets over hoeft te zeggen."