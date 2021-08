Italiaanse vluchter wint in Ronde van de Limousin, Dorian Godon blijft leider

Vandaag stond de derde etappe van de Ronde van de Limousin op het programma. Daarin was de Italiaan Simone Velasco de sterkste. Hij haalde het in de vlucht van Simon Geschke en Luca Wackermann.

In de Ronde van de Limousin kregen de klassementsrenners een kans om zich te tonen. De Fransman Thibaut Pinot maakte het zijn landgenoot Dorian Godon ook knap lastig, maar de leider kraakte uiteindelijk toch niet.

Daarna vielt het opnieuw stil in het peloton en zo konden de vluchters het volhouden tot het einde. Ze moesten het onderling uitvechten in een sprint en daarin was de Italiaan Simone Velasco de snelste. Hij haalde het voor Simon Geschke en Luca Wackermann.