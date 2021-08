Jasper Philipsen leidt met welgeteld 1 puntje voorsprong op Fabio Jakobsen in het puntenklassement

Ook in het puntenklassement is te merken dat Jasper Philipsen en Fabio Jakobsen de sprinters zijn die zich op het voorplan begeven in de Vuelta. Als winnaars van de vlakke etappes hebben zij door de aangepaste puntenregeling dit jaar al wat voorsprong genomen op de concurrenten.

Op weg naar Albacete wist Jasper Philipsen dat hij aan een ritzege voldoende had om opnieuw de groene trui te veroveren. Fabio Jakobsen deed wat hij kon en werd tweede. Aan Philipsen was echter niets te doen en dus ging de trui van de sprinter van Deceuninck-Quick.Step naar die van Alpecin-Fenix. Jasper Philipsen gaat nu aan de leiding in het puntenklassement met 131 punten. Dat is wer welgeteld ééntje meer dan de 130 eenheden van Fabio Jakobsen. Arnaud Démare en Alex Aranburu, de twee renners op een gedeelde derde plaats, hebben nog maar 50 punten verzameld. MATTHEWS AL BIJNA 100 PUNTEN ACHTER Michael Matthews, die in de lastigere ritten wel wat punten moet kunnen verzamelen, is momenteel vijfde met 43 punten. Voorlopig worden de waardeverhoudingen in de sprints in het puntenklassement goed weergegeven. Zaak voor Philipsen om met voldoende regelmaat te blijven presteren en dan kan hij op zijn minst meedoen voor die groene trui.