Magnus Cort verrast en blijft Roglic net voor op steile slotklim, Sloveen wordt wel de nieuwe leider

Sterke prestatie van Magnus Cort in de Vuelta. De Deense renner bleef als enige renner van de vlucht van de dag over op de slotklim en hij kon ook net voor Roglic blijven. De Sloveen van Jumbo-Visma is wel opnieuw de leider.

Er zaten vandaag vijf renners in de vlucht van de dag van de Vuelta. Onder meer Magnus Cort was daarbij en de Deen speelde het zeer slim. Zo reed de renner van EF Education-Nippo de andere renners eraf op de slotklim. In de groep van de favorieten maakten Movistar en INEOS Grenadiers indruk, maar het was wel Roglic die nog op het wiel van Magnus Cort raakte. De Sloveen kon er echter niet meer over en zo was de zege voor Magnus Cort. Roglic kwam in dezelfde tijd binnen en de andere renners moesten een paar seconden prijsgeven. Zo werd Bagioli derde op twee seconden en Egan Bernal, de grote tegenstander van Roglic, kwam op 8 seconden binnen van de Sloveen. Roglic is ook de nieuwe leider.