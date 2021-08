Meeus blijft opnieuw op zelfde plek steken na sprint in Vuelta: "Te hectisch om te vechten voor goede positionering"

Jordi Meeus wil graag nog wat dichter eindigen in een Vuelta-rit en dat is begrijpelijk. De hectiek van de voorbije sprints speelde niet echt in zijn voordeel. In Albacete kon de Belg van Bora-Hansgrohe niet echt in de ideale positie de sprint aanvatten.

Nochtans werken ze bij Bora-Hansgrohe echt wel voor Jordi Meeus. "Tot de laatste dertig kilometer was het relatief kalm, nadien werd het nerveus en hectisch door de wind. Dan ontstond die valpartij. Voor de finale hielden de jongens me in een goede positie, maar op het einde was het te hectisch om te vechten voor een goede positionering." NIET SUPERTEVREDEN Het was constant aanpassen aan een nieuwe situatie. "Ik probeerde om verschillende wielen te volgen en enkele renners te passeren in de laatste 100 meter. Uiteindelijk eindig ik opnieuw zevende. Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet supertevreden ben met dat resultaat." Meeus was ook in de vierde rit reeds als zevende over de streep gekomen. "We zullen opnieuw proberen in de volgende sprintersritten. Maar ik bedank de volledige ploeg voor de steun."