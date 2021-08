Nieuwe leider betreurt valpartij na wissel van de macht in Vuelta: "Niet de manier waarop ik leiderstrui wilde nemen"

Er is een nieuwe leider in de Vuelta en dat heeft alles te maken met de massale valpartij waar ook Rein Taaramäe bij betrokken was. Geen renner van Intermarché-aan de leiding dus. De rode leiderstrui is vanaf nu van Kenny Elissonde.

De Fransman van Trek-Segafredo zat goed geplaatst op het cruciale moment. "Ik heb de valpartij niet gezien. Ik zat op dat moment in de eerste 10-15 posities. Dit is niet de manier waarop ik de leiderstrui wilde nemen. We weten dat er in het wielrennen risico is wanneer er wind staat. En je kan ook een leiderstrui verliezen door een waaier, dus je moet ten allen tijde voorzichtig zijn. Maar dan nog, ik doe het niet graag op deze manier."

Het voelt toch altijd wat comfortabel aan wanneer je je voordeel doet met de pech van een ander. "Het geeft me geen plezier. Maar aan het eind van de dag kan je er niets aan veranderen en is het zoals het is. Het blijft ongelooflijk om de leiderstrui te dragen in een grote ronde."

DAG PER DAG

Dit is niet iets wat Elissonde een paar weken geleden had kunnen voorzien. "Na de Tour en de Olympische Spelen deed ik het rustig aan. De ploeg vroeg me om naar de Vuelta te gaan en het dag per dag te bekijken. En kijk, ik heb de rode trui. Dat is wielrennen. Het is ongelooflijk. Ik denk er niet te veel over na dat ik maar 5 seconden voorsprong heb op Roglič."