Nog één maand! Over 30 dagen vindt het WK wielrennen plaats in ons land

Over amper 30 dagen vindt het WK wielrennen plaats in ons land. Het moet een echt volksfeest worden, en daarom levert Vlaams Minister van Sport Ben Weyts extra inspanningen.

Over een maand is het zover: een hele week wereldkampioenschap wielrennen in ons land. De profs zullen een tijdrit afleggen in West-Vlaanderen en de wegrit wordt gereden tussen Antwerpen en Leuven. Vlaams Minister van Sport, Ben Weyts, lanceerde naar aanleiding van dit gebeuren de 'Koers-komt-thuis-challenge'.

De challenge die Ben Weyts opzet is een hele verzameling van fietsinitiatieven. Zijn doel is om Vlaanderen volop te doen fietsen. Maar liefst 177 gemeentes plaatsten een WK-punt. Daar zit ook een fotowedstrijd aan verbonden. "De koers komt naar huis, maar eigenlijk gaat het over onze fietscultuur. De koers zit in ons DNA", vertelde de minister aan VRT NWS.