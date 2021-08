Ook Lotto Soudal niet ongehavend uit de strijd: ploeg komt met medische update over Vanhoucke en Vermeersch

Harm Vanhoucke heeft een snee in zijn linkerelleboog opgelopen, zo laat zijn ploeg weten. De elleboog van de klimmer moest gehecht worden. Voor hem komen er nog belangrijke dagen aan in deze Vuelta wanneer het bergop gaat en dan moet hij met armen en benen uiteraard volop kracht kunnen zetten.

Vanhoucke heeft ook schaafwonden opgelopen, al zijn die niet al te ernstig, en ook een gekneusde linkerelleboog. Hopen maar dat hij hiervan snel kan herstellen. Ook voor Florian Vermeersch is het hopen dat hij niet te veel hinder ondervindt van de naweeën van zijn val.

Unfortunately, our guys did not remain unscathed today as @Harm_VH incurred a cut in the left elbow, which has been stitched. He also suffered minor abrasions and a bruised left elbow. @FlorianVermeers incurred a bruise on his left wrist. pic.twitter.com/lrpezTFAPn