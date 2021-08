Primoz Roglic moet tevreden zijn met tweede plaats vandaag, maar is wel de nieuwe leider in de Vuelta: "Magnus verdiende de zege"

Vandaag maakte Primoz Roglic een goede indruk in de Vuelta. De Sloveen liet de andere klassementsrenners achter zich op de slotklim en zo won hij enkele seconden op de andere favorieten in het algemeen klassement.

De ritzege was echter niet voor Primoz Roglic, want hij moest enkel de vluchter Magnus Cort nog voor zich laten. Roglic had lovende woorden voor Cort. "De ritzege was niet het belangrijkste vandaag, want Magnus reed zeer sterk en verdiende de zege", aldus Roglic op de website van Jumbo-Visma.

Roglic won dus enkele seconden op de andere favorieten voor het algemeen klassement. "Ik ben blij met de tijdswinst, want ik had goede benen, dus ik heb er nog een sprintje uitgeperst", legde Roglic uit.