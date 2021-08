Nathan Van Hooydonck helpt mannen als Van Aert en Roglic aan succes: "Een goede knecht kan lang prof zijn"

Primoz Roglic staat er heel goed voor om de Vuelta naar zijn hand te zetten. En daar helpt onze landgenoot Nathan Van Hooydonck aan mee.

Nathan Hooydonck is een prima knecht voor de Sloveen. “Als Primoz achter een valpartij komt te zitten of zelf tegen de grond gaat, dan is dat mijn verantwoordelijkheid”, zegt Van Hooydonck aan GVA. “Dat zorgt voor stress, maar ik weet van mezelf dat ik goed genoeg ben voor deze taak. Dat ik een scheve situatie kan rechtzetten.”

Bij Jumbo-Visma staat alles in het teken van de toppers. “Het is een eer om voor en met hen te mogen koersen. En als je 's avonds met die jongens aan tafel zit, dan leer je enorm veel. Hoe zij omgaan met de wedstrijden, hun visie over hoe je een finale moet aanpakken...”

Van Hooydonck kan perfect leven met deze rol. Ze zorgt voor appreciatie.” En werkzekerheid. Een goede knecht kan lang prof zijn, langer dan een matige kopman. Dat probeer ik mij steeds in te prenten. Als ik na de Vuelta af en toe in een kleinere wedstrijd mijn eigen kans mag gaan, dan zal ik al tevreden zijn. Ik hoop na de Vuelta op een WK-selectie en uiteraard wil ik er ook in Parijs-Roubaix bij zijn.”