Ploegmaat van Van Avermaet en Naesens vertrekt na zes jaar in AG2R-loondienst naar Cofidis

AG2R is een trouwe luitenant kwijt. Dit jaar is hij nog ploegmaat van Van Avermaet en de Naesens, in 2022 koerst François Bidard voor Cofidis. Sinds het begin van zijn carrière had Bidard tot dusver alleen maar voor AG2R gereden.

Zijn stage bij AG2R was destijds de stap naar een profcarrière. Nu is het opnieuw tijd voor iets nieuws voor de 29-jarige Fransman. "Mijn komst naar Cofidis is heel natuurlijk gegaan. Ik koerste al zes seizoenen voor AG2R en voelde dat het tijd was om van omgeving te veranderen. Ik ben heel gemotiveerd om me aan te passen aan Cofidis, mijn toekomstige ploegmaats en de staff."

Het is een belangrijk moment in mijn carrière

Bidard wil zeker nog het beste maken van de volgende jaren. "Het is een belangrijk moment in mijn carrière en ik heb zin om een nieuw elan te vinden. Ik zal mijn ervaring ter beschikking van de kopmannen stellen. Ik heb in het verleden al bewezen dat ik een bepaalde regelmaat haal, vooral in de grote ronden."

Daarnaast is het uitkijken welke nieuwigheden Cofidis Bidard ook nog kan bieden. "Ik hoop ook nog nieuwe koersen te ontdekken", zegt Bidard.