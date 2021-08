Tim Merlier kreeg af te rekenen met pech in slotkilometer van GP Marcel Kint

Tim Merlier werd tweede in de GP Marcel Kint en verstevigt zijn leiderspositie in de Bingoal Cycling Cup. Al had hij natuurlijk liever gewonnen.

De zege was voor Alvaro Hodeg, nadat een fotofinish uitsluitsel moest brengen. "De finale verliep heel hectisch. Tot tweemaal toe kwamen ze in de laatste kilometers ten val”, vertelt Merlier die de valpartijen wist te vermijden.

Merlier had ook nog met mechanische pech af te rekenen. “Bovendien schoot mijn ketting in de laatste 200 meter nog tweemaal door. Dat maakt dat je niet al je kracht kan ontwikkelen zoals je wil. Ik kroop nog naar het wiel van Alvaro Hodeg maar echt over hem geraken, daar slaagde ik niet in.”

De laatste bocht was heel belangrijk en dat wist Alvaro Hodeg ook. "Het was jammer dat ik niet als eerste de laatste bocht kon induiken. Anders had ik hier wellicht gewonnen. Het heeft niet mogen zijn. Ik ben dicht bij de zege geweest maar dichtbij is niet voldoende. Ik draag dit wel mee naar de volgende wedstrijden. De conditie is goed en ik wil zo nog wel een tijdje verder doen."