Jakobsen pakt zijn tweede ritoverwinning in de Vuelta, Philipsen wordt derde

In de Ronde van Spanje heeft Jakobsen de 8e etappe gewonnen. De Nederlander was in een massasprint snelelr dan Dainese en Philipsen. Het is al de tweede overwinning van Jakobsen in deze Vuelta.

Tussen twee bergetappes door, kregen de sprinters nog eens een kans van de Vuelta-organisatie om een etappe weg te kapen. De 8e etappe was nagenoeg biljartvlak en kende geenenkele gecategoriseerde klim. Het was in het slot wel opletten aangezien de renners door een engte gestuurd werden waar wind vrij spel had. Even leek het spel op de wagen te zitten en ontstonden er waaiers, maar enkele kilometers later ging de wind opnieuw liggen en werd het duidelijk dat de snelle mannen zouden uitmaken wie de etappe zou winnen. Sprint Sénéchal trok de snelheid de hoogte in voor Fabio Jakobsen en de Nederlander faalde niet. Met forse lendenrukken maakte hij zich los, Dainese en Philipsen kwamen niet over de Nederlander. De sprinter van Deceuninck-Quick.Step pakt ook meteen de groene sprinttrui over van Jasper Philipsen. Jordi Meeus eindigde op plaats 4 en Piet Allegaert werd 10e.