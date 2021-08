Lukt het solo niet? Dan wint Pedersen derde etappe in Noorwegen na massasprint

Ex-wereldkampioen Mads Pedersen heeft de derde etappe van de Ronde van Noorwegen. De Deen had het eerder in de etappe ook al eens geprobeerd met een solovlucht maar moest het uiteindelijk in een massasprint klaren.

De vorige twee etappes werden gewonnen door Ethan Hayter en ook in de derde etappe was de Brit van Team Ineos niet kansloos. In een etappe die constant op en af gaan, moest hij wel eerst op zoek gaan naar zijn broer Leo Hayter. Die rijdt voor Team DSM en zat mee in de vlucht van de dag. Op een van de vele hellingen ging Mads Pedersen ervandoor maar na een solo van 10 kilometer werd hij terug gegrepen. In het slot probeerden ook leider Hayter en Thomas De Gendt te ontsnappen maar er werd toch gesprint. De snelheid werd de hoogte ingejaagd voor Pedersen en de voormalige wereldkampioen haalde het ook voor Kristoff en Theunissen. Een knappe prestatie nadat hij eerder nog solo ontsnapt was.