Patrick Lefevere overweegt terugkeer van Elia Viviani bij de Wolfpack

Elia Viviani werd recent terug gelinkt aan de Wolfpack. Patrick Lefevere heeft zich daar voor het eerst over uitgesproken. De terugkeer van Viviani is wel degelijk een optie, al is Lefevere niet gehaast om een definitieve beslissing te nemen.

In zijn column in Het Nieuwsblad heeft Lefevere het over de lonen in zijn ploeg en gaat het ook over de sprinters. Voorlopig ligt enkel Jakobsen als topsprinter vast voor volgend seizoen. Met Cavendish is er nog geen nieuw akkoord. In pricipe willen beide partijen met mekaar door, maar na zijn vier ritzeges in de Tour zal Cav zich wel opnieuw een bepaalde marktwaarde toe-eigenen.

© photonews

Lefevere denkt wel dat ze er uit zullen geraken. Dan blijft er nog de positie van derde sprinter over, want naast Bennett verlaat ook Hodeg Deceuninck-Quick.Step. Lefevere denkt voor die positie wel degelijk aan Viviani, al moet zijn budget het aantrekken van de Italiaanse sprinter ook toelaten. Diens prijs staat immers in overeenstemming met zijn palmares. Het contract van Viviani bij Cofidis loopt af.

Lefevere geeft aan te moeten kiezen tussen ofwel Viviani ofwel het halen van een jongere en dus goedkopere sprinter. De CEO van Deceuninck-Quick.Step laat zich alvast niet opjagen en gaat niet per se heel snel een knoop doorhakken. Geen overhaaste, maar de goede beslissing nemen: dat is het opzet van Lefevere.