Ploegmanager van Trek-Segafredo last pauze in wegens ziekte

Triest nieuws vanuit Italië. Luca Guercilena, ploegmanager van Trek-Segafredo, last een pauze in omdat hij strijdt tegen lymfeklierkanker.

Guercilena is al bijna 10 jaar de ploegmanager van Trek-Segafredo waarbij onder andere Jasper Stuyven en Vincenzo Nibali rijden. Op de website van de ploeg kondigt hij aan dat hij zijn taken naast zich neerlegt.

"Na zoveel jaar rond de wereld te hebben gereisd om de koersen van de ploeg te volgen, is het tijd om een pauze in te lassen. Enkele dagen geleden werd er lymfeklierkanker bij me vastgesteld en ik zal al mijn kracht samen met de warmte van mijn familie, vrienden en Trek-Segafredo ploeggenoten nodig hebben."

"Het zal even duren, maar ik ben er zeker van dat de ploeg in goede handen is dankzij een ervaren groep mensen dat er staat tot ik terug ben", klinkt het op de website.