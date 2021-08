Roglic kan na snipperdag opnieuw uitkijken naar de bergen: "Maar onderschat deze vlakke etappes niet"

Tussen twee bergetappes door kregen de klassementsmannen een quasi rustdag voorgeschoteld met een biljartvlakke etappe.

Geen noemenswaardige valpartijen of klassementsmannen die tijd verloren en dus behoudt Primoz Roglic zijn rode leiderstrui na acht etappes. Maar de Sloveen stelt dat het toch geen echte snipperdag was in Spanje zaterdag.

"Deze etappes zijn mentaal vaak zwaarder dan fysiek. Je moet de hele dag gedocust zijn", klinkt het bij de leider. "Vandaag is alles goed gelopen en er rest nog één etappe voor de rustdag eraan komt."

Die etappe van zondag is wel eentje die kan tellen met zo'n 4.500 hoogtemeters. "Het is de eerste keer dat ik op de slotklim kom (Alto de Velefique, red.) maar ik weet nu al wel dat het een van de zwaarste etappes van de Vuelta zal zijn tot nu toe. Ik voel me goed en kijk uit naar morgen", besluit de Sloveen.