Jordi Meeus rijdt zijn beste sprint tot dusver in Vuelta: "Iedereen kan zien dat ik elke dag beter aan het worden ben"

Het vertrouwen groeit bij Jordi Meeus. In de meest recente sprint in de Vuelta schoof hij een paar posities op en sleepte hij een vierde plaats uit de brand. Zijn eerste dichte ereplaats in een rit in een grote ronde. Voldoende fris zitten, is voor hem belangrijk.

Bij Bora-Hansgrohe moesten ze niet heel vroeg veel krachten verbruiken en dat hielp zeker richting het moment van de waarheid. "De koers werd doorheen de dag goed gecontroleerd door ploegen als Deceuninck-Quick.Step en Alpecin-Fenix", zag ook Jordi Meeus. "Vanaf 25-30 kilometer van de aankomst werd het meer hectisch door de mogelijkheid tot waaiervorming. Maar de ploeg deed het uitstekend en hield me goed vooraan. Ik was dus iets frisser voor de finale", had Meeus een verklaring voor zijn beter presteren. WIEL VAN LAAS NIET GEVOLGD Er zat meer snelheid op dan in de vorige massasprints, al verliep nog niet alles vlekkeloos. "In de sprint zelf verloor ik het wiel van mijn lead-out Martin Laas in de laatste paar honderd meter en werd ik vierde. Maar iedereen kan zien dat ik elke dag beter aan het worden ben. Ik kijk uit naar de volgenden kansen."