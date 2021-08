22-jarig talent van Ineos zet de volgende stap in zijn carrière: "Eerste eindzege in rittenkoers, het was niet makkelijk!"

Naast heel wat gevestigde waarden hebben ze bij Ineos ook jonge talenten in huis. Stap voor stap progressie boeken is wat zij moeten doen en daar is Ethan Hayter volop mee bezig. De 22-jarige Brit heeft voor het eerst in zijn loopbaan een rittenkoers gewonnen.

Hayter heeft een snelle sprint in de benen, maar kan ook een lastigere aankomst aan. Die combinatie leidde hem naar de overwinning in de Ronde van Noorwegen. Hayter hield in het klassement respectievelijk 15 en 25 seconden over op Nederlanders Schelling en Teunissen.

Bovenaan eindigen in een klassement is iets volledig nieuw voor de talentvolle youngster van Ineos. "Dit is mijn eerste eindzege in een rittenkoers, het was zeker niet gemakkelijk! Na de eerste twee dagen had ik een voorsprong."

“This is my first GC win and it definitely wasn’t an easy one!”



You can tell @ethan_hayter was delighted to win two stages and the overall title at #TourofNorway 😃



📝 https://t.co/qR1aPQd07j pic.twitter.com/kGmbzkCuEo — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) August 22, 2021

Het was dan een kwestie van die voorsprong te verdedigen. Het koersplezier onderweg maakte dat Hayter ook in staat was tot sterke sportieve prestaties. "Het was geen gemakkelijke koers. Ik heb wel van deze koers genoten. Het weer was schitterend, de uitzichten geweldig en de koers evenzeer."