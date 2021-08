Ook dit is stap voorwaarts voor Jakobsen: groene trui ging diep in bergrit naar Alto de Velefique

Fabio Jakobsen is weer helemaal aan het doorbreken. Naast de twee ritzeges is ook de groene trui voorlopig van hem. Om die ook aan het einde van de Vuelta te kunnen dragen, moet hij uiteraard ook de bergen kunnen overleven. Ook dat is een pittige test in het proces van Jakobsen.

De etappe vlak voor de eerste rustdag, met aankomst boven op de Alto de Velefique, was allerminst van de poes. Jakobsen moet dit soort etappes zien te overleven en daar gaat hij ook alleen maar beter van worden. Voorlopig is dat ook het scenario dat zich voltrekt. Al kost het uiteraard wel moeite. Uit beelden van de Vuelta-organisatie aan de aankomst boven, blijkt hoe diep Fabio Jakobsen gegaan is tijdens zijn de beklimmingen van de negende etappe. Na de finish staat Jakobsen nog even voorovergebogen te bekomen van de inspanningen. What a fighter!Vuelta21?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LaVuelta21 pic.twitter.com/ZTTe63X2al — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) August 22, 2021 De handshakes met de ploegmaats mogen ook niet ontbreken: samen brengen ze het voorlopig tot een goed einde. Bij Deceuninck-Quick.Step zijn ze alleszins vol lof over het karakter dat Jakobsen toont in de bergritten. "Wat een vechter!"