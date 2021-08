Alle ogen op het WK op Wout van Aert: "Een goeie Evenepoel naast hem nodig"

Het parcours voor het WK is met 42 hellingen en 2.500 hoogtemeters eentje om u tegen te zeggen.

Al wordt dat voor de renners natuurlijk geen lachertje. “Het zal dus een afvallingsrace worden die een heel mooie wereldkampioen zal opleveren, genre Evenepoel, Alaphilippe of Van Aert”, zegt Wim De Coninck in De Tribune op Sporza.

Dat zal voor hetzelfde gevoel als op de Olympische Spelen zorgen. “Omsingeld en voortdurend geviseerd. Net daarom is een goeie Evenepoel naast hem belangrijk. En in Denemarken heeft hij bewezen dat hij zijn oude zelf teruggevonden heeft, ook al kwam hij daar niet in het sterkste deelnemersveld terecht.”