Goed nieuws na eerste rustdag Vuelta: geen enkele renner besmet met het coronavirus

Gisteren stond de eerste rustdag op het programma in de Vuelta. Er werd dan ook getest op het coronavirus, maar vandaag kwam verlossend nieuws naar buiten. Er is namelijk niemand besmet.

Het coronavirus zorgt over heel de wereld nog steeds voor problemen, maar in het wielrennen lijken ze het virus wel klein gekregen te hebben. Zo waren er geen problemen in de Tour de France en ook in de Vuelta zit alles voorlopig wel goed.

Maandag stond namelijk de eerste rustdag op het programma en dan werd er getest op het virus. Volgens Wielerflits is echter niemand besmet geraakt en kan dus iedereen gewoon in de Vuelta blijven.