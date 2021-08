Jelle Vanendert stopt met wielrennen: "Tof om daar afscheid te nemen"

Jelle Vanendert zet bij Bingoal Pauwel Sauces-WB op het einde van het seizoen een punt achter zijn profcarrière.

Vanendert is er 36 en was 15 jaar prof. “De voortdurende onzekerheid omtrent het programma dat ik kon rijden zorgde voor motivatieproblemen”, zegt Vanendert over zijn beslissing bij Het Nieuwsblad.

Wellicht volgt op woensdag 15 september met de GP van Wallonië zijn allerlaatste wedstrijd. “Het zou mooi zijn als ik daar afscheid kan nemen. Dan is de cirkel mooi rond, want op de slotklim naar de Citadel van Namen brak ik in 2006 als laatstejaars belofte definitief door met een zevende plaats tussen de profs.”