OFFICIEEL: Duitse renner verlengt zijn contract bij Deceuninck-Quick-Step

Zo heeft Deceuninck-Quick-Step vandaag bekendgemaakt dat Jannik Steimle zijn contract bij de Belgische wielerformatie heeft verlengd. De Duitse renner blijft de komende twee jaar nog aan boord bij Deceuninck-Quick-Step.

Jannik Steimle rijdt sinds 2020 voor Deceuninck-Quick-Step en hij haalde al enkele overwinningen binnen voor de Belgische wielerploeg. Zo pakte de Duitser onder meer eindwinst in de Ronde van Slowakije.

Before kicking off the second week of #LaVuelta21, we have some great news we would like to share!@SteimleJannik has signed a new contract with Deceuninck - Quick-Step, which will keep him with the team for two more years: https://t.co/sqojRZB6GS pic.twitter.com/DRoixaVrmn