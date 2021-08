Ritzege al beet, maar Intermarché-Wanty Gobert wil nog wat meer in deze Vuelta

De eerste week van de Ronde van Spanje bracht voor Intermarché-Wanty Gobert al heel wat mooie momenten.

Hilaire Van Der Schueren is dan ook tevreden over de start van de 76ste Vuelta. Doelstellingen vooraf waren een ritzege en een toptienstek in de einduitslag. Die ritzege is er al en zelfs de rode leiderstrui viel hen met Taaramae al ten beurt. Enkel een valpartij trok hem daarvan weg.

Nu nog mikken op een plaats bij de eerste tien. "Louis Meintjes is onze eerste man in het klassement. Hij staat 13e op 4:05 van leider Primoz Roglic maar slechts op 10 seconden van een top tien plaats. Er is dus nog heel veel speelbaar”, zegt Hilaire Van Der Schueren. “Voor Meintjes zou het alvast heel mooi zijn mocht hij die 10e plaats kunnen behalen op de slotdag. Niemand geloofde nog in die jongen, buiten ons dan."

Nu ze zover zijn mag het nog wat meer zijn. “Sportdirecteur Valerio Piva zou graag nog een ritje met de ploeg meepakken. Als dat kan graag natuurlijk. Meintjes gaan we goed omringen in zijn strijd voor een goed eindklassement. Op het vlakke moeten Wesley Kreder en Kevin Van Melsen bij hem blijven. In de bergen krijgen Jan Hirt, Rein Taaramäe, Simone Petilli en Odd Christian Eiking de opdracht om Meintjes zo goed als mogelijk bij te staan.”