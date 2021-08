Fransman houdt Viviani van tweede ritzege op rij in Poitu-Charentes, Sean De Bie knap in top drie

Elia Viviani had de Tour Poitou-Charentes geopend met winst en ging voor de tweede ritzege op rij in de etappe van Partenay naar Ruffec. Ook deze rit draaide uit op een groepssprint. Viviani moest wel genoegen nemen met een tweede plek, de zege was voor Tesson.

Na een samensmelting vooraan vormden Kowalski, Maestri, Juaristi Arrieta en Ferasse de kopgroep in deze 197 kilometer lange etappe. Na minder dan drie uur koers was dit kwartet al tot de orde geroepen en gingen er drie andere renners vandoor: Pichon, Rivi en Zoccarato. LEIDERS INGEREKEND OP 3 KILOMETER VAN AANKOMST Dit trio zong het wel lang uit, tot op iets meer van drie kilometer van de aankomst. Dit betekende dus dat er wel degelijk gesprint zou worden voor de overwinning. Onder meer Elia Viviani en Timothy Dupont zaten goed gepositioneerd. Dupont was echter niet de Belg die een dichte ereplaats uit de wacht zou slepen, dit lukte Sean De Bie wel. Met zijn derde plaats hoefde De Bie enkel Tesson en Viviani voor zich te dulden. Knappe overwinning dus voor de 23-jarige Fransman, die Viviani van een 2 op 2 houdt.