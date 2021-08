Peter Sagan bereidt zich in Pyreneeën voor op kampioenschap waarin hij wederoptreden gaat maken

Peter Sagan is stilaan weer klaar om wielerwedstrijden te rijden. Zijn wederoptreden komt er binnenkort aan, op het EK in Trento. Dat heeft de Slovaak in een mededeling laten weten. Sagan is zich op dat EK aan het voorbereiden in de Pyreneeën.

Dat leert ons dan weer een blik op zijn sociale media. Op het Twitterkanaal van Sagan staat een filmpje van twee minuten waarin te zien is hoe hij bergop aan het trainen is in de Pyreneeën. Uitkijken of hem dat helpt om in het najaar ook op de lastige parcoursen stand te houden. Een eerste keer zal dat getest worden in de wegrit op het EK, die op 12 september op de kalender staat. Dat zal dus de eerste koers worden voor Sagan sinds zijn opgave in de Tour de France en sinds zijn problemen met de knie. Climbing in the Pyrenees... 🏔️🏔️



Entraînement en côte dans les Pyrénées... 🏔️🏔️@BORAhansgrohe @BORAGmbH @Hansgrohe_PR @iamspecialized @sportful @ride100percent pic.twitter.com/9vMzNBY0sb — Peter Sagan (@petosagan) August 25, 2021 Sagan zegt niet te kunnen voorspellen hoe de koers voor hem gaat verlopen, maar zal er wel alles aan doen om een zo goed mogelijk resultaat in de wacht te slepen. Peter Sagan werd al een keertje Europees kampioen, in 2016.