Selecties voor Benelux Tour: Greg Van Avermaet, Oliver Naesen en Tiesj Benoot op de afspraak

Klassieke renners genoeg in de Benelux Tour. Van Avermaet, Naesen, Benoot en Kragh Andersen zijn alvast op de afspraak. Dat blijkt uit de selecties van AG2R en DSM. Zeker voor Belgische renners is de Benelux Tour een laatste kans om een WK-selectie af te dwingen.

Op 30 augustus gaat de Benelux Tour van start, de laatste koersdag van de rittenkoers is voor 5 september. Dat zal dus met Greg Van Avermaet en Oliver Naesen in het deelnemersveld zijn. Zij zijn nog niet zeker van een WK-selectie, maar kunnen met goede prestaties in de Benelux Tour bondscoach Vanthourenhout nog over de streep trekken.

Met Gijs Van Hoecke is er nog een derde AG2R-Belg die aan de start van de Benelux Tour komt. Naast drie Belgen zitten er ook drie Fransen in de selectie: Julien Duval, Anthony Julien en Marc Sarreau. De Zwitser Michael Schär maakt de ploeg compleet.

© photonews

Ook DSM heeft zijn selectie bekendgemaakt. Daar maakt Tiesj Benoot dan weer deel van uit. Die staat al in de gratie van Vanthourenhout en kan nog wat meer zekerheid verwerven over zijn stekje voor het WK. Met Søren Kragh Andersen neemt DSM nog een sterke klassieke renner mee naar de Benelux Tour. De aanwezige ploegmaats zijn Nikias Arndt, Cees Bol, Joris Nieuwenhuis, Casper Pedersen en Jasha Sütterlin.